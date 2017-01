Martiño Rivas e Irene escolar ¿ruptura?

Hace meses se disparaban las alarmas de la crisis sentimental que podrían estar atravesando los actores Martiño Rivas e Irene Escolar. Tras nueve años de noviazgo, todo apunta a que los jóvenes podrían haber puesto punto y final a esta historia de amor.

Martiño e Irene siempre han mantenido su noviazgo en un segundo plano y se han mantenido muy discretos con respecto a su vida personal. De hecho, pocas han sido las ocasiones en las que se ha podido ver a la pareja junta en una instantánea, ni siquiera en sus perfiles de las redes sociales.

Preguntado por cómo está su corazón y por la continuidad de esa relación durante la presentación de ‘Sé quién eres’, serie en la que participa, el actor ha preferido dar la callada por respuesta y limitarse a un “no me interesa hablar de eso”.

Mucho más atrevido se ha mostrado con su look con aires vintage. De hecho, tanto ha sido así que, incluso no ha dudado en admitir su gusto por las tendencias. “Me gusta la moda, pero me gustan más las modelos”. Toda una declaración de intenciones que hace revivir aquella fotografía en la que aparecía junto a la fotógrafa y modelo Alice Dellal, expareja de Pierre Casiraghi, con la que el gallego parece tener una bonita amistad de la que solo el tiempo dirá si se convertirá en una historia de amor.