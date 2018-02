Marta Sánchez desvela si su corazón está ocupado

Este fin de semana no será uno cualquier para Marta Sánchez. La gallega va a cumplir un sueño, actuar en el teatro de la Zarzuela con motivo de sus 30 años en la música y dejará sus famosos vestidos de lentejuelas en el armario para apostar por un look más sobrio. Parece que fue ayer cuando una jovencísima Marta nos hacía cantar y bailar al ritmo de ‘Desesperada’, allá por 1993.

Ahora su faceta musical está más que consolidada, no así la sentimental, donde la cantante ha tenido que superar varias rupturas, desamores y en la que todavía no ha encontrado a su príncipe azul. El último hombre que ocupó sus pensamientos fue Daniel Terán, en 2014. Ahora Marta Sánchez lleva casi cuatro años echándole un pulso a Cupido, que no se ha portado nada bien con ella, pero al que no duda en tender una mano: “No tengo novio, pero siempre tengo las puertas abiertas al amor”. No se puede decir que no tenga ganas de ilusionarse.

Durante la rueda de prensa de presentación de su concierto también tuvo algunos consejos para Amaia, Alfred y demás concursantes de ‘OT 2017’. Los jóvenes ya han comenzado a reunirse con discográficas para empezar a despegar como artistas fuera de la Academia. Marta les recomienda “que aprendan mucho, que se arrimen a gente buena y que tenga los pies en el suelo”. Por último, ha confesado que en su actuación hará tres dedicatorias, una a su padre, otra a su hermana y otra sorpresa.