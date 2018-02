Muchas han sido las intentonas por parte de los artistas de ponerle letra al himno español. Ninguna ha llegado a buen puerto, pero eso es algo que podría estar a punto de cambiar y Marta Sánchez podría ser la culpable, después de cantar una versión muy personal y novedosa del himno. Ha tenido lugar durante el concierto que la artista ha ofrecido este pasado sábado en el Teatro de la Zarzuela para celebrar sus 30 años en la música. Quizás emocionada por lo especial que era para ella actuar en un lugar así, Marta se ha atrevido a ponerle letra con los acordes del piano de fondo.

La letra propuesta pues por Marta Sánchez dice lo siguiente: Vuelvo a casa, en mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin”.

Esta iniciativa ha recibido el inesperado respaldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y de otros políticos como Albert Rivera o Xavier García Albiol, que lo han propuesto como himno oficial. De confirmarse, sería todo un éxito en rojo y en mayúsculas en la dilatada carrera de Marta Sánchez.

La cantante es la mujer más buscada en las últimas horas y su reacción a la agitación suscitada a raíz de su interpretación del himno se la ha dado esta mañana a ‘Onda Cero’: “Si acaba siendo la letra, me voy a la tumba tranquila”. Además, ha confesado que ponerle letra era una idea que llevaba tiempo rumiando en su cabeza: “Fue una idea que surgió en mi cabeza hace año y pico cuando vivía en Miami por todo lo que añoraba mi país, por todo lo regular que lo pasé en Estados Unidos lejos de mi gente y de mi familia…”. De momento, ‘su himno’ se ha viralizado en redes y ya se sabe que éstas pueden llegar a conseguir cualquier cosa que se propongan, sobre todo si cuentan con ilustres apoyos detrás.