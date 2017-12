La increíble transformación de Marta López

Marta López siempre se ha caracterizado por ser una mujer sincera que dice lo que piensa sin tapujos. Por eso, ha sido ella misma quien ha querido hablar de la impactante transformación física que ha sufrido.

La ex concursante de ‘Gran Hermano’ ha confesado que se encuentra muy agobiada porque ha ganado mucho peso en los últimos meses. En concreto, Marta ha adquirido 13 kilos de más que quiere perder cuanto antes.

La empresaria acudió al programa ‘Socialité’ para hablar de la tristeza que le producen esos kilos y de la lucha que está llevando desde hace tiempo para perderlos.

Recientemente compartió en su cuenta de Instagram una foto de hace tiempo en la que detallaba el proceso que había vivido: “Así estaba hace un año y medio, ya había tenido los 3 niños y La foto no tiene ningún tipo de retoque!!!

Os enseño esto porque todos muy amablemente me queréis hacer sentir bien y lo agradezco pero el haber tenido 3 niños ahí os demuestro que se puede estar bien. No quiero reprimirme a engordar y no hacer nada, hoy tengo 12k más que en esa foto y solo ha pasado un año y medio por eso tengo y quiero volver a estar así!!!!

Gracias por todos los piropos y ánimos pero tengo que conseguirlo poco a poco”.

Marta se ha puesto en manos de un entrenador personal que la guíe en el proceso de pérdida de peso, para lo que está recurriendo a sistemas de electroestimulación: “Que moral tengo, me estoy poniendo turucia a comer pero el deporte no lo dejo para no ir a más!!!

Pero el régimen imposible hacerlo ahora…

Gracias @robertoramostrainer si no es por ti, no hago deporte a las 9:00 ni Loca.”

Durante su entrevista en el programa que conduce María Patiño, Marta confesó que se encontraba “agobiadísima” y que sufría mucha ansiedad, por lo que pasaba el día comiendo.

La empresaria, madre de tres hijos, asegura que a partir de enero se pondrá en régimen mucho más en serio, coincidiendo con su 44 cumpleaños. Hace unas semanas, sufrió un pequeño susto que le hizo pasar por el hospital, debido al estrés.