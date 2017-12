Mark Hamilton, marido de María Lapiedra, demoledor contra Gustavo González

El culebrón entre María Lapiedra, su todavía marido, Mark Hamilton, y Gustavo González, escribió un nuevo capítulo ayer en ‘Sábado Deluxe’ y no fue precisamente de bajo voltaje…

Mark Hamilton y María Lapiedra evitaron en todo momento coincidir en plató, por deseo del marido de la actriz porno, a quien no ve personalmente desde el pasado jueves. ‘Si no la veo en casa, no la voy a ver aquí’.

Mark Hamilton auguró un fracaso en la relación de María Lapiedra y Gustavo González, a quienes deseó lo peor, básicamente que no estén juntos y les auguró un futuro muy malo cuando lleguen a convivir. Y aseguró sentir odio por Gustavo.

María Lapiedra manifestó que la primera vez que tuvo sexo con su marido fue estupenda, ‘pero después fue de mal en peor’. La actriz porno señaló que empezó a poner excusas para no tener sexo a diario.

Mark Hamilton afirmó que Gustavo González se avergüenza de María y que por es motivo tampoco quiere que hablen de su relación en público.

Mark calificó de manipulador a Gustavo González y señaló que los encuentros que tenía con su mujer eran propios de una ‘relación adolescente’.

El que ya se califica como exmarido de María Lapiedra subrayó que los había descubierto besándose en el salón de mi cámara: “Les hice una foto con el móvil a través de la cámara de seguridad. María estaba recién operada y no se podía mover, así que sabía donde podía estar. Yo me había llevado a nuestras hijas unas horas fuera porque se aburrían y me lo había pedido ella”.