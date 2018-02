Mario Vargas Llosa desvela cuáles fueron los mejores años de su vida… y no son con Preysler

El tándem sentimental formado por Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler es hoy en día uno de los preferidos de la crónica social. La eclosión de su romance, allá por junio de 2015, supuso todo un bombazo informativo, sobre todo porque fue el primer noviazgo reconocido de la filipina tras Miguel Boyer y porque a la postre propició la ruptura matrimonial del peruano con su prima, Patricia Llosa. La suya es una historia contra viento y marea que bien merecería un lugar de privilegio en la memoria del afamado escritor.

Sin embargo, da la impresión de que Vargas Llosa tiene otras prioridades por encima de su relación con la socialité y guarda mejor recuerda de otra etapa en su vida. Así lo ha reconocido durante la presentación de su último libro en Barcelona, lugar donde ha disfrutado de sus mejores momentos: “Amo a Cataluñaa. Los mejores años de mi vida los viví allí, en la década de los 70. Tengo una hija catalana. Pero ahora mismo no reconozco a la comunidad”, dice el autor en clara referencia al procés.

Para consuelo de Isabel Preysler, hay que decir que ya en 2010 expresó su devoción por tierras catalanas: “Recuerdo los 70 con nostalgia y amor, no porque eche de menos el franquismo, como dijo uno de mis monótonos detractores, sino porque fueron de veras estimulantes, llenos de ilusiones. Éramos jóvenes, ¿no es cierto? Y Barcelona me parecía no sólo bella y culta, sino, sobre todo, la ciudad más divertida del mundo”. ¿Le servirán estos argumentos a Isabel?