Mario Casas, el mejor padrino profesional para su hermano Óscar

La nueva generación de los “Casas” viene pisando muy fuerte. A sus 19 años, el hermano de uno de los actores más sexis de nuestro país, Mario Casas, está dispuesto a conquistar la pequeña pantalla. Óscar Casas es consciente de que su apellido y su asombro parecido con su hermano le preceden, pero el joven está decidido a seducir a los espectadores.

El hermano pequeño de Mario Casas acaba de presentar su nuevo proyecto, una innovadora serie en la que la interacción con la audiencia será una de las claves que marquen el rodaje. Para Óscar, las cámaras no son nada nuevo, pero nunca ha dejado de lado sus estudios. El joven se debate ahora entre apostar fuerte por la actuación o ir a la universidad. “Me gustaría ser médico o veterinario, pero ahora voy a probar suerte como actor, porque me encanta”– afirma.

Óscar tiene en su hermano mayor su mejor ejemplo: “Mario me aconseja, me encantaría poder trabajar algún día con él”. Los Casas son como una piña, muy familiares, se apoyan en todo y Mario le da consejos sobre cómo debe orientar su carrera. Hace apenas unos días compartía una bonita imagen en Instagram en la que le felicitaba por su 19 cumpleaños y le decía lo orgulloso que estaba de él. Lo cierto es que no es para menos, Óscar lleva desde los 5 años haciendo pequeños trabajos en televisión y en publicidad y ahora le ha llegado el momento de tomarse su carrera más en serio.

El actor reconoce que sus padres y su hermano son quienes le “mantienen con los pies en la tierra”. Es consciente de su juventud y de que aún tiene mucho camino por recorrer. Esto es solo el principio, y a su lado tiene al mejor.