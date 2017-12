A raíz del comentario, la concursante quiso dejar claro que su intención no era defenderse ella misma, sino transmitir ese mensaje a todos sus compañeros que aún permanecen en el concurso. “Nosotros entendemos que no os gustemos a todos, es normal, pero no hagáis comentarios fuera de lugar…simplemento no habléis de esa persona. Es un concurso musical, os enseñamos nuestras voces y luchamos por nuestro sueño: ser cantantes. ¡Cuidémonos que todos somos importantes! Y no hablo por mí, yo ya estoy fuera y estoy aprendiendo a gestionar los comentarios negativos, hablo de mis compañeros que siguen dentro y que no saben lo que pasa aquí fuera, ni el amor ni el odio, no saben nada”, continuó escribiendo la sevillana. Su mensaje fue muy aplaudido por todos los seguidores del concurso, así como por la directora de la academia, Noemí Galera.