El marido de Mónica Naranjo pide disculpas, pero la vuelve a liar

“Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes sino de bondadosos. Ojalá todos hicieran lo mismo, se evitarían muchas guerras y construiríamos un mundo mejor. Escojo la Paz y el amor. Os deseo lo mismo”, escribió. Un tuit que ha conseguido por el momento 187 ‘likes’.