El marido de Mónica Naranjo descubre a la ‘culpable’ del fallo técnico de ‘Operación Triunfo’

El fallo técnico que surgió durante los últimos minutos de la gala final de ‘Operación Triunfo’ sigue dando que hablar. Recordemos que la mesa de sonido dejó de funcionar, lo que impidió salir a cantar a David Bisbal, que tenía preparado un medley con sus grandes éxitos. A pesar de esto, el almeriense se atrevió a cantar a capela.

“Bueno amigos, como no hemos podido cantar en directo en la final de operación triunfo por problemas técnicos. Os dejo el vídeo de mi ensayo de la tarde. Cosas del directo. Nadie tiene la culpa. Todo el mundo hizo lo posible por solucionar este problema. Dicho esto, lo más importante es felicitar a los finalistas, y a la ganadora Amaia, ellos son los verdaderos protagonistas. Me encantó salir al final y acompañarles. Os quiero”, escribió el cantante en su perfil de Instagram junto a un vídeo del ensayo.

Pues bien, después de ser uno de los temas más comentados de la gala, Óscar Tarruella ha vuelto a hacer gala de su sentido del humor y ha escrito junto a una foto de Chenoa: “Descubierto el problema técnico que afectó a la mesa de sonido y que impidió la actuación de David Bisbal en la final de OT”.

No es la primera polémica que protagoniza el marido de Mónica Naranjo, que se ha caracterizado por lanzar pullas y contestar otras a través de las redes sociales, como le ocurrió con Ricky, concursante de ‘OT’. Ricky escribió un Twitter diciendo: “He ido a Fnac a ver si tenían el disco de @ OT_Oficial pero no les quedan. Estaba éste”, escribió en un tuit junto a una foto en la que aparecía con un disco de Mónica Naranjo. Óscar, que contesta a todos, le contestó, protagonizando un rifirrafe con el exconcursante de ‘OT’: “Disco que vendió por millones. Cosa que no lograrás en esta vida ni en ninguna otra”. Poco después decidió borrar el tuit, y más tarde, no dudó en pedir disculpas públicamente.

Poco después, y ante las críticas de muchos de sus seguidores, decidió pedir disculpas: “Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes sino de bondadosos. Ojalá todos hicieran lo mismo, se evitarían muchas guerras y construiríamos un mundo mejor. Escojo la Paz y el amor. Os deseo lo mismo”, escribió.

Óscar Tarruella se ha convertido en el mayor defensor de su pareja, Mónica Naranjo, que ha recibido mucho cariño, aunque también críticas por su paso como miembro del jurado por ‘Operación Triunfo’. El representante ha decidido siempre sacar las uñas por la persona a la que más quiere, y eso le ha hecho protagonizar las polémicas más sonadas de la edición.