María Zurita pasa las primeras molestias de su embarazo en la mejor compañía

El embarazo es una etapa llena de cambios y en el primer trimestre, además, conlleva una serie de molestias que María Zurita está viviendo en primera persona. La hija de la infanta Margarita ha recurrido a la inseminación artificial y se convertirá en madre soltera en los próximos meses, pero no está pasando sola los momentos más complicados.

Aunque vive sola y cuenta con todo el apoyo de su familia y su círculo más íntimo, María tiene en casa a su mejor compañera de batallas: su perra Zeta. Zurita ha encontrado en esta preciosa perro salchicha de color chocolate la mejor de las compañías en estas primeras semanas de gestación.

Siempre en un segundo plano, la sobrina de don Juan Carlos se caracteriza por su eterna sonrisa ante los medios a la par que su silencio constante, por lo que ha sido del todo sorprendente que no sólo no haya dudado en confirmar la noticia, sino que haya querido contar que es un bebé de lo más buscado, ya que llevaba un año intentando quedarse embarazada por medio de fecundación in vitro.

Muy activa en redes sociales, María dedica muchas de sus publicaciones a la perrita, que lleva dos años formando parte de su vida y a la que dedica tantas atenciones como a un miembro más de la familia, llegando incluso a comprarle ropa a la última moda.