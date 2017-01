María Teresa y Bigote vuelven felices de Lanzarote

María Teresa Campos y Bigote Arrocet recibieron el Año Nuevo en Lanzarote, en el Hotel Meliá Salinas, en plena tormenta mediática desatada por el primer programa de la segunda edición de ‘Las Campos’, el docu-reality que emite Tele 5.

Las primeras imágenes de María Teresa y Bigote en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid nos muestran a la pareja muy unida y felices. En estos días se ha hablado mucho precisamente del programa del que son protagonistas y ayer mismo su hija Terelu dejó muy claro en ‘Sálvame’ que la relación que mantiene con su madre es excelente.

Las declaraciones de Terelu sobre su madre fueron muy emotivas: “Tengo muy buena relación con mi madre, no concibo mi vida con ella. Lo único que a mí me queda directo en mi vida son mi madre y mi hermana. No tengo abuelos. Llevo 35 años viviendo en Madrid, pero mi familia no está. No vive aquí. No las tengo en el día a día. Lo único que me duele de todo esto es que si he colaborado a dar una imagen que no es pido disculpas. Os lo puedo asegurar. He viajado con mi madre, he salido con ella, cuando tenía 18 años, tuve un momento muy complicado, me aparté de todo el mundo, no quería moverme de casa. La que me sacó de todo eso fue mi madre, me sacaba a tomar una copa… Mi relación con ella es maravillosa, con todas sus cosas. Por encima de todo es lo que quiero“.

Hoy mismo Terelu Campos ha manifestado que ha estado en estrecho contacto estos días con su madre. A continuación te mostramos todas las imágenes de María Teresa y Bigote a su llegada a Madrid.