María Teresa Campos vuelve con fuerza y pone su punto de mira en Carlos Lozano

María Teresa Campos ha vivido unos días complicados en los que ha confesado que ha pasado mucho miedo. Su salud le volvía a dar un susto (ya lo hizo en mayo de 2017 cuando tuvo que ser ingresada a consecuencia de un ictus) y la presentadora era de nuevo hospitalizada para ser intervenida por un problema intestinal que, afortunadamente, ya se ha solucionado.

María Teresa Campos ha permanecido una semana ingresada, pero ahora que ya se encuentra en casa, tiene ganas de retomar al trabajo.

La presentadora se encuentra con fuerza y así lo ha demostrado al entrar por teléfono en directo en ‘Sálvame‘. Emocionada, comenzó agradeciendo a sus compañeros el cariño recibido: “Estoy muy contenta y sobre todo estoy muy agradecida, al público en general, pero a mis compañeros en particular. Gracias por las palabras tan bonitas que me decís”, comenzó diciendo.

Durante su ausencia, en ‘Sálvame‘, mientras, sucedían cosas (como en la casa de Paula Echevarría). El espacio que ella solía protagonizar en el programa como defensora de la audiencia es ahora presentado por el polémico Carlos Lozano, alguien que no fue muy bien recibido por los colaboradores.

Su perfil como defensor de la audiencia ha sido mucho más duro que el que mostró María Teresa en su etapa en esta sección.

María Teresa Campos no ha querido pasar por alto el nuevo fichaje que ha hecho ‘Sálvame‘ para sustituirla. “Quiero decir que estoy muy enfadada porque no habéis sido capaces de esperarme a que yo fuera a volver y me habéis quitado el puesto de la defensora de la audiencia”, dijo durante su intervención telefónica.

“¡Ay, la que lió el muchacho!, comentó Paz Padilla respecto a Carlos Lozano. “¡Con lo tranquilita que eras tú, María Teresa! Pero vamos… que se le quita rápido”, apuntó la humorista rápidamente.

Fue Kiko Hernández quien, entonces, le hizo a María Teresa la pregunta directa: “¿A ti te gustaría recuperar ese puesto y ser de nuevo la defensora de la audiencia?”. “Yo siempre he dicho que yo quería volver a ‘Sálvame’. Me gustaría tener mi programa y también hacer ‘Sálvame’. Luego nos dieron lo de Las Campos y mientras esté haciendo eso, no. Si tuviera un programa de plató, que es lo que he hecho toda la vida… En cuanto yo tenga un programa en plató, volveré a lo que me podáis”, contestó María Teresa Campos, dejando claro que su mira está apuntando directamente a la silla que en estos momentos ocupa Carlos Lozano.

Quizás, esta sea la respuesta a comentarios que el propio Lozano hizo con anterioridad, al llegar como defensor de la audiencia. El primer día, al ser acusado de ser demasiado duro con los colaboradores, Carlos Lozano no dudó en recordar a Carmen Borrego que María Teresa Campos tampoco se quedaba atrás en dureza cuando dejaba asomar su carácter. Lozano recordó un episodio en el que, durante un enfado de la Campos con Jorge Javier Vázquez, aquella le hizo a este un corte de manga.

No sabemos si la reacción de María Teresa Campos ahora, es su pequeña venganza por este tipo de actitudes del colaborador. Los cierto es que María Teresa sabe que goza del cariño y el beneplácito de gran parte del público y de los colaboradores de ‘Sálvame’, algo que Carlos Lozano aún tiene que ganarse.

La experiencia es un grado, y la Campos sabe bien cómo jugar sus cartas. Cuidado Carlos, porque tu rival en esta partida es dura de abatir.