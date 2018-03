María Teresa Campos vuelve al hospital

Pero que no cunda el pánico. María Teresa Campos quiso tranquilizar a la prensa que se encontraba a las puertas del hospital y desveló el motivo que la había llevado de nuevo a la Clínica de la Luz: “Tengo el alta definitiva, pero seguiré viniendo todas las semanas al fisio. A ver si cada vez que venga al fisio va a parecer que me he puesto mala”, explicaba la presentadora para tranquilizar a todos.