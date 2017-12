María Teresa Campos y Edmundo Arrocet ¡se casan!

María Teresa ha asegurado que que fue idea de Edmundo casarse en las Vegas. Si bien, en un principio, ella no lo vio claro, lo cierto es que el humorista la convenció: “Su sentido del humor es contagioso. Aunque yo soy más clásica y al principio me pareció una idea disparatada, al pasar los días he ido madurámdola, y lo cierto es que ahora no me imagino mi boda de otra manera”. El lugar elegido ha sido esta preciosa iglesia conocida como ‘Chapel of the flowers”.