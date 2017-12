María Teresa Campos y Bigote Arrocet, otro cumpleaños separados

“Qué vergüenza, que me perdone. Ella sabe que soy supervolado. Perdóname, morita, de verdad…”, se disculpaba el cómico, “siempre he sido muy volado en ese sentido. Ay, Dios mío, estoy sudando. No tengo para arreglarlo, pero ¡la venganza será terrible!”, decía Bigote.