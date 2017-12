Hay personas condenadas a no entenderse, y María Patiño y María José Campanario son dos de ellas. No es que no se lleven bien, es que no se soportan y eso es algo que viene de lejos. Claro que las cosas han llegado a un punto en el que no hay retorno porque María y María José están no solo en medio de una guerra dialéctica que dura años, sino también en una disputa legal.

El último episodio fue el cruce de mensajes de hace unas semanas entre María José Campanario y su hermano Diego, que teminó involucrando a la Patiño. Todo empezó cuando los fans de la Campa le preguntaron por su secreto de belleza, porque la veían muy guapa. Y ella contestó con humor que era el vino. Y fue entonces cuando Diego Campanario soltó la perla: “Si esa es tu pócima…alguna que sale en Socialité se cayó en la marmita de pequeña…y sigue siendo muy pequeña”. Una evidente referencia a María Patiño.

Y María José Campanario contestó: “Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajasjjajsjajajajajaja menos mal que no bebo, si no estaba ya por los suelos. Que digo yo… a mí nunca me han cogido “cocida” en la feria de Sevilla”, en referencia a unas imágenes de hace años en las que María Patiño estaba de festa con Alessandro Lequio y se mostraba bastante contentilla.

La mujer de Jesulín denunció a la periodista por una presunta intromisión en sus derechos al honor y a la intimidad, por un comentario de María Patiño hecho en 2013 hablando de una supuesta agresión a Carmen Bazán por parte de su nuera. Pedía 100.000 euros. El juicio se celebró el pasado mes de abril y la sentencia salió en julio. María Patiño perdía y era condenada a pagar 50.000 euros, aunque estaba dispuesta a recurrir.

Pero vamos, que para hablar de las primeras discrepancias entre ambas mujeres tendríamos que remontarnos a 2009. Ya entonces, María Patiño cuestionaba muchas de las informaciones que daba su compañera Carmen Pardo sobre María José, a quien le une una relación personal de amistad. Y las cosas se salieron de tiesto cuando el año siguiente la mujer de Jesulín insinuó que su marido y María Patiño habían tenido una relación sentimental en el pasado.

Vamos, resumiendo, que el enfrentamiento entre María y María José podría decirse que se reduce a una cuestión de celos y despecho. ¿Nos lo creemos?