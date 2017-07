María Patiño dispuesta a recurrir tras perder el juicio a María José Campanario

Si algo caracteriza a María Patiño es la insistencia y perseverancia. Tras haber perdido el juicio con María José Campanario teniéndole que indemnizar con 50.000 euros, la periodista ha hablado durante su programa sobre las consecuencias de dicha sentencia mostrándose descontenta con la situación. “Recurriré porque estoy en mi derecho”, ha sentenciado Patiño.

La mujer de Jesulín de Ubrique decidió denunciar a la colaboradora de ‘Sálvame’ por una presunta intromisión a su derecho al honor y a la intimidad provocados por hacer públicos algunos detalles de la vida personal de la odontóloga en los que también estaba implicada Carmen Bazán, su suegra. María Patiño dijo que Campanario había cogido del cuello a la madre de su marido durante una discusión. María José pidió a la periodista que se retratara de sus palabras o la denunciaría.

“Por asesoramiento de mi equipo jurídico”, la tertuliana no ha querido comentar más detalles ni de su estado anímico ni del proceso de judicial que en esos momentos iba a reanudar de nuevo. Sin embargo, lo que sí ha querido dejar claro es que este tema ni le asusta ni lo oculta por ello, ha sido ella misma quien se ha encargado de dar la noticia en el espacio de Telecinco: “Igual que compartí la sentencia que gané a Julián Muñoz consideraba que también tenía que compartir este resultado que ha sido totalmente en mi contra. Afronto todo de frente y siempre lo he compartido todo. No quiero ocultarlo”.

Horas antes de estas declaraciones, María José Campanario participó telefónicamente en ‘Espejo público’ haciendo notar su absoluta felicidad por la sentencia. “No solo soy feliz con la sentencia, sino que demuestra en ella que hay mucho periodista que habla de unas fuentes muy, muy, muy creíbles y en ese caso se demuestra que más que fuentes son charcos, como recoge la sentencia. No con esas palabras, pero yo ya me he cansado de que mucha gente mande mensajes, que me insulte y que me agreda”, ha comentado Campanario.

La mujer del torero ha continuado su discurso con unas frases cargadas de intenciones “Creo que ya era el momento de terminar con esto. Aquí solo empieza una nueva etapa para mí y para toda mi familia. Espero que los demás tomen ejemplo de que acaba de pasar. Si bien es cierto, aún tengo que hablar con mis abogados para ver si nosotros también recurrimos la sentencia y conseguimos que la condena sea aún mayor, porque creo que es lo que nos merecemos”.