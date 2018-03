María Patiño da su entrevista más personal: “Mi padre me dio una lección de vida”

“A finales de verano noté que me debilitaba y que no tenía energía. El nivel de autoexigencia este año fue brutal para mí porque no quería pensar en lo que se me fue y ya no tengo. Se me fue mi padre y decidí no frenar para que me ayudase la profesión para no sufrir. Si me involucro mucho trabajando no sufro tanto”. “No volveré a renunciar jamás a mi salud. No voy a volver a pasar por lo que pasé cuando era más pequeña y empecé a trabajar. Me lo tomé tan a pecho que terminé ingresada. Se mezcló que aún yo estaba enferma con lo que implica esta profesión, y un día bajé a sacar al perro y perdí el conocimiento. Ya he pagado bastantes peajes en mi vida personal para pagar ese”.