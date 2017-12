Otra de las consecuencias de la aparición de María Lapiedra en Telecinco es que Gustavo González se ha enfadado. ¿La razón? Reconocer la relación extramatrimonial que han mantenido durante ocho años no ha sido fácil, y sobre todo no soporta el dolor que le ha causado a Toñi, su mujer y madre de sus cuatro hijos. A Gustavo no le gusta que María haya hablado, así que su relación está un poco tirante. Pero habrá que esperar.