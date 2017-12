María Lapiedra: las imágenes de la armonía familiar que ha roto

María Lapiedra se ha convertido en uno de los personajes más comentados esta semana tras conocerse su romance con Gustavo González durante ocho años. Después de varias visitas al plató de ‘Sálvame’, María Lapiedra ha perdido los nervios y se ha derrumbado en directo después de que Gustavo quiera zanjar la polémica y recuperar la confianza de sus hijos.

La actriz porno no puede creerse cómo está reaccionando Gustavo González, por lo que ha estallado: “Me tenía que respetar un poco más, siempre intenta defender al otro bando”, ha explicado. “Tenemos que hablar, no sé si él quiere”, ha respondido la actriz, “ahora que está libre también tiene que poner las cosas en orden, esto no acaba nunca”.

Pues bien, mientras la polémica sigue en el plató de ‘Sálvame’, la familia de María Lapiedra sigue con su día a día. Su marido, Mark Hamilton, que desveló: “si hablo, arde Troya”, ha sido otro de los perjudicados en la historia del romance entre Gustavo y María. De hecho, abandonó la casa familiar el pasado 17 de diciembre.

Pero, ¿quién es Mark Hamilton? El todavía marido de María Lapiedra se dedicó un tiempo a ser modelo, y ha posado para firmas nacionales e internacionales. Son muchas las fotos que comparte en su Instagram que demuestran que sabe cómo posar ante un objetivo.

Mark Hamilton, que cuenta con más de 2.000 seguidores en Instagram, trabaja como arquitecto. Mark se dirigió a Lydia Lozano cuando recibió una crítica: “Quiero decirle a Lydia Lozano que yo no vivo de mi mujer. Soy arquitecto y gano más que ella muchos meses”.

María Lapiedra y Mark Hamilton se casaron el 27 de abril de 2014 en el Castell de L’Oliver de Sant Vicenç de Montalt, en Barcelona, después de dos años de relación. La pareja se conoció en 2012 y fruto de su relación nacieron dos hijas: Martina y Carlota.

Son numerosas las instantáneas que han compartido Mark y María sobre la armonía familiar, una armonía que se ha roto desde que el romance de María con Gustavo viera la luz. Fotos junto a sus hijas mientras disfrutan de divertidos planes familiares, o junto a su pareja dándose muestras de cariño e incluso disfrutando de un viaje romántico.

Mark no esconde en sus redes sociales que es independentista. De hecho, son numerosas las instantáneas que comparte en Twitter, demostrando que está a favor de la independencia catalana.

El marido de María Lapiedra está muy preocupado por su físico, y siempre encuentra un hueco para disfrutar de una sesión de deporte en su gimnasio. Running, pesas, posturas de yoga… Mark sabe cómo desconectar del estrés del trabajo…

Mark Hamilton se ha decantado por no hablar y no dar su opinión sobre toda la polémica que rodea a su todavía mujer, María Lapiedra, y Gustavo González. Por ahora, ha desaparecido de las redes sociales: en Instagram no comparte una imagen desde el 12 de diciembre.