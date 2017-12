María Lapiedra: la escueta felicitación de cumpleaños a Gustavo González

María Lapiedra y Gustavo González continúan siendo dos de los personajes más comentados. En plena polémica, Kike Calleja ha podido hablar con Gustavo González tras haber pasado su cumpleaños más difícil cuando cumplía 52 años. Gustavo le ha asegurado al reportero que María le ha felicitado por su cumpleaños pero “María Pascual, no María Lapiedra”.

El colaborador le ha explicado a Kike que Maria le mandó un mensaje, aunque muy sobrio, para felicitarlo por su cumpleaños: “Me felicitó María Pascual, pero solo me puso felicidades”, ha explicado Gustavo. Se trata del cumpleaños más difícil del colaborador: “No sé cómo gestionarlo, me viene todo muy grande”. Ha querido confesar que no ha sentido presión por parte de María: “Todos estamos muy nerviosos, y ella debe estar nerviosa por todo y se siente incomprendida”.

No es la única felicitación que ha recibido Gustavo González durante el día de su cumpleaños: “Me ha felicitado mucha gente, porque salió en ‘Sálvame’. Recibí algunos mensajes que incluso me enternecieron. Me he sentido querido, respaldado”.

No son tiempos fáciles para Gustavo González, y así se lo ha hecho saber a Kike Calleja: “Mi situación ha cambiado. Soy una persona que necesita seguridad ahora mismo, pero no la tengo. Lo que deseo y pido para el Año Nuevo es tranquilidad. Mi familia me pide que acabe con todo esto”, decía emocionado.

Además, asegura que quiere hacer algo: “Tengo que sentarme y contar mi historia, y a ver si se me entiende, quiero intentar zanjar todo. Las cosas se las digo en privado, igual que prefiero que lo que le diga, no lo haga público”.