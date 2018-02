María Lapiedra ya tiene abogado para su divorcio: una de sus exparejas

Nunca digas de esta agua no beberé. Y si no que se lo digan a María Lapiedra, que ha confiado a Joan Laporta todos los trámites de su divorcio de Mark Hamilton. Todo un bombazo de la colaboradora de ‘Sálvame’, convertida en protagonista indiscutible de la actualidad del ‘cuore’ en los últimos meses. La montaña rusa que es su relación con Gustavo González, las infidelidades, las familias rotas, las lágrimas y un sinfín de emociones han llenado horas y horas de televisión.

Una elección que no está exenta de polémica ya que Lapiedra y el expresidente del Barcelona fueron pareja sentimental hace algún tiempo, cuando Laporta dejó el sillón presidencial e inició su carrera política. Así fundó “Solidaritat Catalana”, contando desde sus inicios con la imagen de la actriz de cine para adultos como reclamo y dar así tirón a su campaña electoral. Incluso, la colaboradora llegó a grabar un videoclip para dar votos al que ahora va a ser su abogado; un vídeo en el que se paseaba en ropa interior por lugares típicos de Madrid (Cibeles, Bernabéu…) con la bandera de la ‘estelada’.

Lo anecdótico de la historia es que María Lapiedra no salió nada bien parada de esta experiencia política. Así lo confesó en ‘El confesionario de Kiko’ hace unos años: “Siento que han utilizado mi imagen. Me echaron del partido después de hacer el videoclip y me enteré por Facebook”. La actriz porno estaba muy indignada con Joan Laporta: “Muchos me decían ‘cuidado con Laporta que luego no se porta, y lo mismo sólo te quiere pasar por la piedra’ (…) Pero bueno, me alegro de lo que ha conseguido, porque Laporta ya no me gusta como persona, pero su ideología sí”, reconocía. Ahora el catalán llevará su demanda de divorcio de Mark Hamilton, padre de sus dos hijos. ¿Se hará bueno el dicho de ‘donde fuego hubo, cenizas quedan’?