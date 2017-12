María Lapiedra y Gustavo González se cruzan en ‘Sálvame’ y ella sufre un ataque de ansiedad

Gustavo González y María Lapiedra están pasando por su peor momento. Quieren empezar una vida juntos pero la presión del entorno de uno y otro lado les está pasando factura.

Una semana después de que Gustavo anunciara su ruptura con su mujer y su vida paralela con María Lapiedra, 8 años de amor clandestino que ahora quieren vivir como una pareja normal, ni los amigos ni familia del paparazzi confían en las intenciones de María, ni el marido de esta está dispuesto a entender la situación. María Lapiedra y Mark Hamilton vivieron una gran pelea la noche que ella regresó de realizar el polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ que acabó con la marcha de este último de su domicilio conyugal.

María ha decidido escribir dos cartas, una dirigida a Gustavo y otra a su exmarido, y aclarar sus intenciones con cada uno de ellos.

Lo ha hecho en una sala situada a 500 metros del plató de ‘Sálvame’, donde mientras tanto, Gustavo González se mostraba al límite con todo. El paparazzi confesaba que se le había acabado la paciencia con ciertas informaciones que María estaba haciendo públicas desde que se supo la separación del paparazzi: “Yo no censuro la actitud de María, pero me espanta de que cada cosa que está ocurriendo en su ida ahora se sepa y se cuente. Yo no quiero que pase lo que pase en mi vida se sepa”. “Me llama la atención esta forma de exponer cada cosa de su vida, pero me fío de María”. “Me ha sorprendido el tono frívolo de María en estos días. Lo único que me importa ahora es la tranquilidad de los míos, y con los míos me refiero a mis hijos”. “Reconozco que estoy al límite, porque soy un tío que necesita seguridad y odio tener reacciones que no pueda controlar. Pienso mucho las cosas y aunque he cometido errores soy pausado y necesito volver a eso, a controlar mi vida”.

Tras estas declaraciones, Jorge Javier ha leído en directo el contenido de la carta que María Lapiedra ha escrito a Gustavo. La cara de este al ser leída en alto, era un poema. “Hola cariño. No sé ni como empezar esta carta. Ya sabes que yo soy más de abrazar y de sentir. La posibilidad de hacer realidad un sueño es lo mejor que puede ofrecernos la vida. Sé que lo estás pasando muy mal y lo siento. Tengo ganas de verte y estar contigo. Te amo como nunca. Besos mi vida, tu ‘Pascualina’”, ha escrito María.

Gustavo no ha querido responder. “Lo que tenga que responderle se lo diré a ella”, ha comentado.

María Lapiedra, al escuchar las palabras de Gustavo González, ha sufrido un ataque de ansiedad. Una vez que el paparazzi ha abandonado el plató de Telecinco, Jorge Javier Vázquez ha ido a buscar a María. Esta se ha mostrado rota y decepcionada: “No me defiende y no me da mi sitio. Siempre está pensando en el bienestar de la otra parte, nunca en el mío. Llevo esperando esto 8 años y pensaba que iba a ser el momento más bonito de mi vida, pero no lo está siendo. No pensaba que iba a ser tan difícil”.