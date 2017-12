María Lapiedra enseña la casa donde compartirá su amor con Gustavo González

María Lapiedra regresó a su domicilio, en Barcelona, con un gesto serio y frío tras su paso y declaraciones en Sálvame Deluxe. La actriz cogió el AVE para volver a su casa conyugal, en la cual confesó que no estaría su marido Mark: “Me ha dicho que cuando regrese ya no estará en casa”. Sin embargo, eso no fue así…