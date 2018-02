“Quiero encontrar mi estilo y tener una vida tranquila”. Con esa premisa ha sorprendido María Lapiedra a todos al participar en ‘Cámbiame’ este viernes. La colaboradora se ha puesto en las manos de los estilistas del programa para transformar su imagen porque “antes era muy choni y provocativa”, reconoce. “Desde que soy mamá soy más recatada. Cuando conocí a Mark Hamilton miramos mi armario y me tiró todo para después irnos de compras. Antes era él el que me elegía los looks y optaba por ropa más elegante y discreta. Cristina Rodríguez ha conseguido que María Lapiedra confesase que le funciona muy bien hacerse la tonta y que acudía al programa sin cobrar, si bien es cierto que está aprovechando muy bien el tirón mediático que ha suscitado su compleja historia sentimental.

Antes de entrar en faena, la ahora tertuliana ha estado charlando distendidamente con Cristina sobre la fuerte presión que sufre a raíz de dejar al arquitecto barcelonés por Gustavo González: “Me siento juzgada. Con Mark discuto todo el día. La única manera que tiene para hacer que yo me sienta mal es romper la relación con Gustavo, que es una persona que me da paz, tranquilidad… es uno de los hombres más importantes de mi vida. Me cuida, noto con la mirada que me quiere”, dice emocionada.

Elogios que el expaparazzi ha devuelto: “María es una mujer muy importante en mi vida”. ¿Cómo quiere que sea el cambio de su chica? “Sabe que me gusta con cualquier cosa que se ponga, hasta con un saco, maquillada o sin maquillar. El colaborador reconocía estar expectante y nervioso por ver el cambio de la exactriz porno.

Ella no ha podido evitar romper a llorar al hablar de lo mal que lo están pasando sus hijas a raíz de su separación con Mark Hamilton, con quien afirma tener “una relación tóxica”.

A quien no le ha gustado nada este inciso en la vida personal de María y Gustavo ha sido a Fiona Ferrer: “Creo que Cristina se ha equivocado de programa”. La colaboradora parece estar con el cuchillo entre los dientes después de lanzar otra pulla a Natalia Ferviú hace tan solo un día.

Tras unas cuantas horas en chapa y pintura, ha llegado el momento de conocer a la nueva María Lapiedra, ‘María Pascual’: corte de pelo ‘long bob’, labios rojos, maquillaje ahumado y una apuesta de lo más arriesgada por combinar el rojo y el rosa. Ella confesaba que quería ser “más Carmen Lomana y menos choni”. ¿Creéis que lo ha conseguido?