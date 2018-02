María Jesús Ruiz se declara a Julio Ruz por San Valentín

San Valentín se presta a declaraciones, a muestras de amor inagotables y a sorpresas de toda índole, como la que ha protagonizado María Jesús Ruiz. Y es que hay amores que nunca mueren, solo cambian de lugar en la memoria. Algo que la modelo ha experimentado en su propia piel y, cuando nadie lo esperaba, se ha declarado oficialmente a Julio Ruz, expareja y padre de su hija pequeña.

La Miss España 2004 ha elegido un día tan simbólico como este 14 de febrero para colgar una imagen en Instagram proclamando a los cuatro vientos su amor por el empresario: “Sé que te perdí, sé que no has podido más, sé que te hice daño, sé que no ha habido ni habrá nadie como tú en mi corazón. No puedo aguantarlo más, te amo y quisiera compartir todo contigo. Y para siempre. Si de algo estoy orgullosa es de haberte conocido. Y si de algo me arrepiento es de que no estés ahora abrazándome. ¡Sí, te quiero! Sí, te amo. ¡Sí, quiero!”.

Un mensaje cargado de sentimentalismo y con el que María Jesús Ruiz aspira a recuperar al hombre que le dio a su segunda hija. ¿Y qué tiene que decir Julio Ruz de esto? Por el momento no ha habido respuesta, pero hace poco más de un mes dejó una puerta abierta a la reconciliación. “Habría que hablarlo mucho. Es complicado, aunque el amor no desaparece de un día para otro. Jamás hablaré mal de la madre de mi hija”, confesó.

Conviene hacer una breve recapitulación para quien no haya seguido esta insólita historia de amor. Tras tener su primera hija con Gil Silgado, la maniquí sorprendió empezando otra aventura sentimental con Julio Ruz. Fruto de su relación llegó María Jesús, la hija de ambos. Cuando estaban planeando su boda llegó una ruptura de la que Ruz se enteró por los medios. Era la calma que precedía a la tempestad que desató la modelo, que decidió ir al ‘Deluxe’ a confesar que todo era una mentira y que de quien estaba verdaderamente enamorada era de Gil Silgado, con quien se reconcilió poco después. Sin embargo, cambiaría de opinión y decidía dejarle y permanecer soltera, hasta ahora. ¿Caerá otra vez el empresario en los brazos de María Jesús?