María del Monte, al borde de las lágrimas recordando a su padre

María del Monte acudió al programa Volverte a ver, de Telecinco, para dar una sorpresa y todos sus ánimos a Luz, una mujer que sigue sin superar la pérdida de su marido. Ante la situación, María del Monte recordó la relación de amor de sus padres, y cómo le afectó el fallecimiento de su padre Antonio en 2005.

María contó cómo fueron los días posteriores a su fallecimiento: “Al día siguiente de que ocurriese yo tenía un concierto en Madrid. Me dijeron de suspenderlo, pero no quise. Canté y me sirvió para desahogarme“, comentó a Carlos. “Cuando pasaron los días, semanas y meses descubrí que la pérdida duele, pero la ausencia es terrorífica“, dijo al borde de la lágrima. “Tardé 7 años en volver a grabar un disco porque mi padre era mi cómplice” dijo la tonadillera sobre el tiempo de ausencia de los escenarios tras el fallecimiento de su padre. Además, añadió que le dieron la noticia cuando estaba en el aeropuerto: “Estaba a su lado y yo solo me decía que no sabía si quería estar ahí cuando pasase o no, y si no estaba, no quiería que me pillara lejos”.

Tras la pérdida de su padre, María se apoyó en su madre Bibiana, de 91 años, y su familia. “Se debe aprender a vivir con la ausencia. Una familia son muchos miembros, y hay que ser fuertes y tirar todos. No es lo mismo repartir un problema que multiplicarlo”, comentó María respecta a la mejor manera de superarlo.