María Castro desvela un detalle fundamental de su próxima boda

Cada vez queda menos para que María Castro y José Manuel Villalba se den el ‘sí, quiero’ en una ceremonia que tendrá a Bayona (Francia) como postal de fondo. Apenas se sabían detalles del enlace, pero la presencia de la gallega en los premios ‘Mujer Hoy’ se prestaba como una ocasión inmejorable para ir conociendo los entresijos del que será uno de los días más especiales de su vida.

Luciendo su clásico peinado hacia atrás, María Castro no puede esconder que es una mujer feliz, su sonrisa le delata. Confiesa no tener atados la mayoría de los cabos de su boda, pero reconoce algo que no sabíamos, la persona encargada de llevar las alianzas: “Mi hija Maia va a llevas las arras y los anillos, pero irá con su séquito de primos para que no se despiste”. Hay que recordar que la pequeña tan solo tiene 19 meses de edad, algo que no le impedirá ver a su mamá radiante en tan señalado evento.

Respecto al vestido de novia, la actriz no lo tiene muy claro “porque hay muchas propuestas muy buenas”, pero reconoce que “me dejo asesorar”. Otro detalle desvelado es que Maia irá vestida con arreglos florales similares a los suyos, para establecer un bonito paralelismo madre e hija, y no puede evitar emocionarse al hablar de ello: “Creo que para ella también va a ser un día muy especial. De hecho, va a tener a sus amiguitos invitados a la boda. Cada día dice una cosa nueva. Crecer a su lado y descubrir el mundo con ella es apetecible”, confiesa. A María le queda un largo recorrido hasta llegar al altar, pero lo afronta con plena ilusión.

María Castro y José Manuel Villalba van a protagonizar una boda muy pública y con una gran expectación, sobre todo después de que el novio le pidiera matrimonio en pleno plató de ‘El Hormiguero’ hace unos meses y ante la atenta mirada de Pablo Motos. La viguesa no pudo contener las lágrimas. Un enérgico ‘sí, quiero’ puso el broche de oro a uno de los momentos de oro de la televisión del 2017.