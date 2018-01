María Adánez cumple el sueño que tanto anhelaba

Su nuevo papel dramático está lejos de la imagen que se tiene de ella en series cómicas como en Aquí no hay quién viva, La que se avecina, o Farmacia de guardia. La última vez que la vimos con un papel protagonista en televisión fue en La que se avecina, cuyo personaje no terminó de cuajar. En la exitosa serie volvió a ponerse bajo la dirección de su ex pareja, el guionista y productor Alberto Caballero.