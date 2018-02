Triste noticia la recibida por la familia Pantoja. Manuela, madre de Chiquetete, ha fallecido en el hospital de Sevilla en el que se encontraba ingresada, a los 93 años de edad. ‘La Chumina’, como era conocida popularmente, protagonizó momentos inolvidables ante las cámaras. Defendió a su hijo hasta las últimas consecuencias y eso le valió fuertes desencuentros con Raquel Bollo, exmujer del cantaor.

Especialmente sonadas fueron sus polémicas ante las cámaras de ‘Sálvame’. En 2015, Manuela Pantoja calificaba a su exnuera como “una sinvergüenza” y le acusaba de haber roto la relación anterior de Chiquetete con Amparo Cazalla. En el mismo plató de Telecinco, Raquel Bollo la desmentía por completo y la contestaba: “Si tanto quería a la primera mujer haberla cuidado y no haber sido tapadera de otras relaciones que sí rompieron ese matrimonio”.

“A los mayores se le debe un respeto, pero el respeto hay que ganárselo y el primero que faltó al respeto fue su hijo”, explicaba. “No ha sido ni una buena madre, ni una buena abuela, ni una buena persona (…) Usted que dice que vivo de mi hijo, le recuerdo que puso a trabajar a su hijo con 12 años, usted sí que ha vivido de su hijo y está en su derecho, pero no me acuse a mí (…) Si alguien ha abusado de su hijo es esta señora”. Así de contundente se mostraba Bollo ante las cámaras de ‘Sálvame’.

Pero ‘La Chumina’ no se iba a quedar ahí y aseguraba que “Raquel Bollo era muy guarra”. Además, dejó caer que Chiquetete le daba dinero cuando estaba con Amparo, su primera mujer: “Esa ha sido mi nuera, la única nuera que he tenido. A Raquel yo no la he querido porque echó a perder una casa de familia”. Es más, la calificaba como “una sinvergüenza” y aseguraba saber mucho más: “Si yo hablara, esa no estaba en el plató”. Unas acusaciones que Raquel Bollo no quiso tolerar: “La sinvergüenza, que es la madre de sus nietos, la metió usted en su casa”. La herida abierta entre las dos nunca terminó de cerrarse.

No obstante, para quien sí que tuvo buenas palabras en vida fue para la actual mujer del cantaor de flamenco: “Carmen Gahona me puso en mi sitio en el Deluxe y ha dicho lo que me merezco”. El fallecimiento de Manuela es otro trago amargo para el entorno de Isabel Pantoja.