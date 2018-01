Manuel Díaz y Julio Benítez, las declaraciones más llamativas de los hermanos en el programa de Bertín

Manuel Díaz y Julio Benitez han estado por primera vez juntos en un programa de televisión. Ha sido Bertín Osborne quien ha conseguido reunir a los hermanos en el programa Mi casa es la tuya, de Tele 5, donde en un ambiente muy distendido y relajado han hecho un recorrido por sus vida, sin obviar, el tema de la paternidad de Manuel y la relación, que una vez que un juez determinó que era hijo de El Cordobés se ha establecido entre los dos hermanos.

Manuel Díaz se ha mostrado feliz de este reencuentro familiar: “La vida no me ha dado la oportunidad de estar con Manuel, pero sí de conocer a Julio que es un ser humano excepcional que me recuerda a mí cuando tenía su edad porque tiene esa inocencia del que tira para adelante con todo y eso me encanta”.

También tuvo cariñosas palabras para su madre: “Agradezco profundamente que mi madre me haya criado en el cariño y no en el odio hacia mi padre, algo que gracias a Dios les he inculcado a mis hijos. Cuando vieron por primera vez a Julio se abrazaron a él ilusionados llamándole ‘tito Julio’ como si ya le conocieran”.

Por su parte, Julio relató cómo había sido ese encuentro con Manuel: “El día que conocí a Manuel me di cuenta de lo mucho que se parece a mi padre. Me sorprendieron sus manos y los andares. Cuando le vi venir por primera vez con esa forma de andar que es la misma que tiene mi padre, me quedé impresionado. Conocer a Manuel ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado este año. En el poco tiempo que le conozco me ha tratado con muchísimo cariño, igual que su familia, que es para comérsela”.

También Julio le confesó a Bertín Osborne la situación que se vivía en casa cuando era pequeño respecto a ese tema: “El tema de Manuel no se hablaba en casa, era un tema delicado. Seguro que mi padre y mi madre sí lo hacían, pero nosotros hemos intentado no sacarlo en conversación”.