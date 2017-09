Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, presenta su primer disco

Ser hijo de famosos no siempre es una ventaja. El propio artista cuenta lo equivocada que está la gente que asegura que sólo por tener los padres que tiene ya cuenta con ventajas y es que lo que el público no ve es que esa posición también le pone en una situación de examen constante, algo que no beneficia en nada a un artista emergente como es él.