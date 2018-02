El pasado lunes por la noche, Manolo Santana ingresaba en un hospital de Marbella (Málaga) por causas que todavía se desconocen, pero que no revisten gravedad alguna, según confirmó Kiko Hernández. La incertidumbre sobre su estado de salud ha crecido en los últimos meses a raíz de unas noticias que apuntaban a que el exmarido de Mila Ximénez sufre algunos problemas de movilidad y de memoria.

Sus familiares han impuesto la ley del silencio en torno a la salud del extenista. Su mujer, Claudia Rodríguez, es la persona que está con él en todo momento y que mejor sabe cómo se encuentra Santana. Hablamos con ella para que nos explique lo ocurrido, pero evita dar demasiados detalles: “Manolo se encuentra muy bien, no tiene ningún problema grave, pero me ha pedido que no diga lo que tiene. Le quieren mucho, pero no damos detalles porque estamos saturados de llamadas”, argumenta. ¿Ha sido un susto? “Ni ha sido susto ni nada, está bien. El susto es alguien que se cae o le da un ictus”.

La brasileña se muestra muy incómoda cuando se le piden explicaciones sobre este nuevo ingreso hospitalario de Manolo Santana, gran amigo de tenistas españoles como Rafa Nadal o Feliciano López. Precisamente el toledano es el elegido para reemplazarle, en 2019, como director del Máster de tenis de Madrid. Esta noticia y la notable reducción de agenda del madrileño han hecho saltar las alarmas sobre su estado. Lo que parece obvio es que a sus 79 años no pasa por su mejor momento de salud.

Para hacer más llevaderas las interminables horas en el hospital, Manolo Santana cuenta con el apoyo incansable de Claudia, con quien se casó en 2013 tras más de cinco años de noviazgo previo. Es su cuarta esposa y siempre se ha deshecho en elogios hacia ella: “Es la mujer de mi vida, quiero pasar el resto de mi vida con ella”. Unas palabras que no se ha cansado de repetir cuando se le ha preguntado por cómo late su corazón.

Todo lo contrario a lo vivido con Mila Ximénez. La colaboradora televisiva se despachó a gusto hablando de Santana con Risto Mejide: “Cuando paso por momentos complicados se me borran imágenes como mecanismo de autodefensa. No tengo ningún tipo de sentimiento por este señor (…) me casé enamorada, pero sucedió algo que nunca le perdonaré”, sentenció Mila.