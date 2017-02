Manel Navarro gana ‘Objetivo Eurovisión’ en una tensa gala con corte de manga incluido

Manel Navarro se ha convertido en nuestro representante para la próxima edición del concurso ‘Eurovisión’.

RTVE emitía el sábado por la noche la gala final del concurso ‘Objetivo Eurovisión’, donde seis participantes, Manel Navarro, LeKlein, Paula Rojo, Maika, Mirela y Mario Jefferson, defendían una canción con la que pretendían salir ganadores y representar con ella a España.

Pero la gala terminó con una gran polémica. Manel Navarro y Mirela empataron con 58 puntos. Si en ediciones anteriores habría sido el público el encargado de desempatar, esta vez el presentador, Jaime Cantizano, sorprendía a todos con una polémica decisión tomada por RTVE. El jurado sería este año el encargado de deshacer el empate.

Los gritos de ‘tongo’ no tardaron en oírse.

Finalmente, Manel Navarro se alzó con la victoria. El joven, que representará a España con la canción ‘Do it for your lover’, dedicó un feo gesto ante la reacción de los presentes: un corte de mangas que no hizo más que encender aún más los airados ánimos.

Jaime Cantizano tuvo que cumplir un difícil papel ante la polémica generada.