El sensual posado veraniego con el que Makoke ha iniciado sus vacaciones en la playa

Makoke es una gran fan de posar en biquini, ya sea en la piscina o en la orilla del mar. La mujer de Kiko Matamoros ha protagonizado numerosos posados, que han terminado siendo de lo más comentado en las redes sociales. Pues bien, no ha tardado en compartir uno a su llegada a la playa.

“Que me gusta la playaaaaa!!!! Por fín!!!🌊🌊🏄‍♀️🏄‍♀️🏖🏖🏖👙👙👙”, ha escrito junto a una instantánea en la que aparece con una postura muy sexy, y hemos de decir que no muy cómoda, luciendo tipazo en biquini sobre la arena de la playa, donde ya se encuentra para disfrutar de sus vacaciones.

No hay posado de Makoke que no se convierta en lo más comentado de las redes sociales. Compartido hace tan solo unas horas, Makoke ya cuenta con casi 2.500 likes. Pero no es el único posado veraniego que ha llamado la atención de sus seguidores, que se quedan perplejos cada vez que la mujer de Kiko decide compartir un posado de lo más sexy.