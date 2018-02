El de Lydia Lozano y otros cambios físicos en ‘Sálvame’

“Tenía el cuello muy mal, y la cara me la veía caída. Lo que he hecho es recoger la cara hacia arriba. En el cuello, liposucción y reconstrucción y algo en los párpados. La boca muy poco, no quería tener boca de pato”. “Me siento más segura. Me veo buena cara por la mañana. Antes no”. Contaba Mila Ximénez tras someterse a una operación en el rostro con la que ponía fin a sus complejos.