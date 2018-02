Lydia Bosch desvela el verdadero motivo de su ‘nueva cara’

Sin embargo, Lydia Bosch ha querido aclarar de qué se trataba su “nueva cara”: “Mucha gente me habla de mi eterna sonrisa… No me queda otra, sobre todo cuando leo ciertas cosas. Al paredcer, pasar por una gripe A durante más de una semana, por la que he perdido cuatro kilos, es suficiente para que algunos medios titulen “la nueva cara de Lydia Bosch”. En fin, lo que hay que ver… hasta han llamado a una doctora a ver qué me he hecho”, comenzaba explicando.