Luke Bracey, el nuevo sucesor de Chris Hemsworth

Es tan guapo como Chris Hemsworth, los dos residen en Australia, y por supuesto, a Luke Bracey le espera un futuro tan prometedor en el mundo del cine como el que ha logrado Chris. De momento, Luke ha dejado Australia por unos días para venir a España, donde se ha mostrado como el nuevo embajador de la fragancia masculina de Ralph Lauren “Me gusta bastante Ralph Lauren, tiene todas las cualidades de un hombre, masculinidad, autenticidad…”.

Luke Bracey ha participado tanto en series como en películas, aunque se decanta más por el mundo del cine. En series destaca su participación en ‘Home and Away’, y en películas cabe nombrar su participación en ‘Monte Carlo’ con Selena Gómez; ‘The best of me’, con Liana Liberato; ‘Point Break’, con Édgar Ramírez; o su último trabajo ‘Hacksaw Ridge’, nominada a tres Óscar por mejor película, mejor director por Mel Gibson, y mejor actor por Andrew Garfield. Actualmente en cines. “Disfruto mucho con las películas. Las películas son un desafío por el papel que te toca interpretar, un papel que no has hecho antes”.

Respecto a su opinión de España, parece estar encantado con el país: “Me gusta la manera de vivir, la siesta, la buena comida, la gente que es encantadora. Espero volver en verano”. Aunque de momento Luke Bracey sigue en Australia, al igual que Elsa Pataky y su marido Chris, a quienes conoce.