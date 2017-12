Luis Merlo da una lección a los que le atacan por su físico

Luis Merlo fue el último invitado de Pablo Motos en su programa ‘El Hormiguero’. Tras haberse mantenido fuera del foco mediático durante cinco meses después de sufrir un episodio de insuficiencia respiratoria, regresa a un plató con un comentado aumento de peso. Junto a él estuvo Antonio Molero, pues están de promoción de la gira de teatros con ‘El test’.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del cambio de imagen que ha sufrido el actor y de su notable aumento de peso. Pablo Motos le preguntó por cómo se sentía de salud tras el susto que dio en verano, a lo que Merlo, quitándole importancia contestó: “Tuve un no se qué pero ahora tengo un no se cuál. Estuve en urgencias pero tenía muchísima prisa. Nada, un sustillo de esos que da la vida. ¡Estoy lozano!”, respondió.

Antonio Molero también habló alto y claro sobre el bulo que hace unos meses lo daba por muerto: “Estaba grabando Amar es para siempre y cortaron para comer y cuando cogí el móvil tenía un montón de llamadas. En concreto, una amiga mía se echó a llorar cuando le cogí el teléfono porque lo había pasado fatal”. Para continuar: “No tienen ni puta idea de lo que pueden perjudicar a alguien”.