Luis Medina: “Mi madre nos educó para que no esperásemos nada de la familia de mi padre”

Luis Medina es el vivo retrato de su padre, Rafael Medina, duque de Feria, fallecido en 2001, pero también ha heredado el impresionante porte de su madre, Naty Abascal. A sus 37 años está considerado uno de los solteros de oro, pero desde el pasado mes de noviembre sale con Cristina Fontcuberta, una joven de 30 años de una familia aristocrática como él, que también se dedica al mundo de la moda. La joven, con la que no vive ni se la ha presentado todavía a su madre, ha vivido los momentos más duros de su vida al perder en 2016 a su padre y su hermano con muy poca diferencia.

Luis viajó a Andorra para probar sobre la nieve de la estación de esquí de Grandvallira las prestaciones del nuevo Jaguar F-Pace, firma de la que es embajador. Allí nos habló de su madre, de los recuerdos de su padre y de ese título, conde de San Martín de Hoyos, que su abuela quería que tuviera y su tío, el duque de Segorbe no le dio.

De su madre, icono indiscutible de moda en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras, aseguró que es una luchadora, que crió ella sola a sus dos hijos y que siempre les inculcó que los títulos nobiliarios no te dan de comer. Pero, a pesar de estar los primeros años de su vida alejado de su padre, al final estaban muy unidos: “Tengo buenos recuerdos de él. Antes de entrar en la cárcel mi padre nos permitía todo. Yo me enteré a los ocho años en el autobús del colegio de que mis padres se separaban y él hizo todo lo posible para que nosotros no sufriéramos. Cuando salió de la cárcel tomé la decisión de irme a vivir con él. No me arrepiento y es la decisión que más me enorgullece, porque pude disfrutar de mi padre sus últimos años y me necesitaba”.

Una decisión que su madre apoyó: “No es que no quisiera, pero era dejarla sola y ella había luchado todos esos años por nosotros, pero lo entendió. En eso siempre ha sido admirable”.

Sobre el título de conde de San Martín de Hoyos nos contó: Yo no voy a pedir nada. Mi madre siempre nos crío con la idea de que no esperásemos nada de la familia de mi padre, porque fue ella hasta los 18 años quien nos sacó adelante. Un día mi tío Ignacio, duque de Segorbe, me dijo que mi abuela nos quería dar un título a los nietos que no íbamos a heredera ninguno. Y la prensa se entera de que me van a dar el título de conde de San Martín de Hoyos, pero un buen día me entero que mi tío nunca hizo ese documento efectivo.

¿Y qué explicación te da tu tío?

Cuando mi abuela muere, el lo reclama todo y el Consejo de Estado le denuncia por fraude de ley, porque lo que hace es una salvajada.

¿Y te llevas bien con la familia de tu padre, que fue Duque de Feria?

Con mi tío no tengo relación. Ahora le tendría que pedir el título a mi prima Victoria, que es la heredera de todos los títulos y con la que tengo muy buena relación.

¿Te haría ilusión tener un título?

Yo nunca hablo de títulos y es un tema que paso bastante. Mi madre nos ha enseñado a que un título no nos va a dar de comer.