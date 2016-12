Luis del Olmo: “Tenía previsto que mis nietos estudiaran en las mejores universidades del mundo”

Está atravesando uno de sus peores momentos personales. Si hace unos años le hubieran dicho a Luis del Olmo que iba a verse en los tribunales contra su amigo y administrador por estafarle 14 millones de euros, nunca lo hubiera creído.

Tras prestar declaración en Barcelona, el mítico locutor ha acudido a la comarca del Bierzo en León, donde ha sido reconocido como primer “Hijo Predilecto” de la región.

Allí ha podido descansar y desconectar de todo el revuelo formado estos días, y nos ha atendido amablemente para contarnos cómo ha vivido toda la difícil situación y qué le ha supuesto para su futuro y el de sus hijos y nietos.

Se acaba de llevar un premio en León. Para que luego digan que nadie es profeta en su tierra…

Sí, me han nombrado primer Hijo Predilecto del Bierzo, en mi tierra.

¿Se queda ya allí a pasar la Navidad?

No, no. Yo me vuelvo a Barcelona, para pasarlas con mi familia.

¿Van a ser más complicadas estas navidades?

No. Es algo que tengo ya olvidado hace mucho tiempo. Estas navidades doblemente olvidado, porque ya ha pasado todo. No tengo esperanzas de recuperar nada, ningún dinero. Ahora sólo espero que la justicia meta en la cárcel al sinvergüenza que fue mi amigo.

¿Fue duro?

Sí, pero uno se acostumbra a todo, incluido al pesimismo y a las malas noticias como esta.

¿Lo ha pasado peor usted o su propia familia?

Mi familia lo ha pasado tan mal como yo, pero el tiempo lo cura todo y nos hemos acostumbrado ya a la noticia. La tenemos que asumir y no nos vamos a pegar un tiro.

Han sido 14 millones de euros. ¿Cómo se puede gastar uno esa cifra?

Ah, eso me gustaría saber a mí. Que se han esfumado está claro, pero en qué lo ha invertido no tengo ni idea. Ni me lo ha dicho a mí ni al juez.

¿Ha tenido usted que frenar su ritmo de vida?

No, afortunadamente me queda algún remanente de mi vida profesional.

Se han esfumado 14 millones de euros… No sé si tenía pensado qué hacer con ellos.

Lo tenía previsto para que mis nietos estudiaran en las mejores universidades del mundo, pero no ha sido así. Así que tampoco son malas las universidades españolas (bromea).

¿En qué cree que se va a quedar todo esto?

En nada… Lo meterán en la cárcel, estará algún tiempo, aunque poco, y se acabó.

¿Cuánto cree que va a estar en prisión?

Pues le pedían 25 años, pero con que sea un par de años ya verás cómo es suficiente. A mí me gustaría que estuviera más tiempo. Al ser una persona mayor no creo que le pongan más de dos o tres años.

¿Había visto antes del juicio a Rogelio Rengel cara a cara?

Sí, lo he visto alguna vez por la calle, pero ni le he saludado ni me pedía el cuerpo saludarle.

¿Qué le pide usted al 2017?

Que me dé un poquito de salud, que el resto ya lo voy a administrar yo bien. Tengo muchos compromisos y proyectos.