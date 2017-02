Luis del Olmo no cree que recupere su dinero

La audiencia de Barcelona ha condenado a 10 años y medio de prisión al exadministrador de los bienes de Luis del Olmo, Rogelio Rengel, por los delitos de apropiación indebida y falsificación tras haber usurpado más de 14 millones de euros de las empresas del que fuera su íntimo amigo. Hemos podido hablar con el periodista y se ha mostrado poco esperanzado de recuperar su dinero.

P: ¿La sentencia es firme?

R: No lo sé, porque mis abogados me han dicho que se han enterado por los medios de comunicación. Ellos no habían recibido la notificación del Juzgado.

P: ¿Usted esperaba que en el fallo se le condenara a 10 años de prisión?

R: Desde el primer momento mis abogados habían pedido 10 años.

P: ¿Pero se imaginaba que finalmente serían tantos?

R: No me imaginaba que, efectivamente, iban a ser 10 años. Pero dan igual 10, que 5 que 4. Al final no va a cumplir ninguno seguramente. O sí. No lo sé.

P: En la sentencia se apunta a que tiene que devolverle a usted los 14 millones de euros. ¿Cree que va a poder devolvérselos?

R: No tengo ese sueño. Ya me gustaría tener esa esperanza. Ni tengo la esperanza, ni tengo el sueño. No vamos a recibir ni un solo duro porque ha confesado que no tiene nada.

P: ¿Piensa que no tiene nada o que lo puede tener escondido?

R: No sé si este hombre lo tiene guardado muy bien en un banco suizo o lo tiene escondido debajo de una losa. No lo sé.

P: ¿Estará al menos satisfecho con el resultado?

R: Esperaba más o menos ese resultado pero no he soñado nunca con que iba a recuperar ni un solo euro.