Sevilla fue el lugar elegido para el estreno de la nueva serie de Movistar La Peste, ambientada en la capital hispalense en el siglo XVI, cuando era una de las ciudades más importantes del mundo. Durante la premier se dieron cita gran parte del elenco como Pablo Molinero, Patricia López, Paco Tous, Manuel Solo y Sergio Castellanos a la cabeza.

Entre los invitados que se dieron cita en el Cinesur Nervión Plaza vimos a Sibi Montes, la cuñada de Francisco Rivera, que acudió con su esposo, Álvaro Sanchis, con quien se casó el pasado mes de octubre. La hermana de Lourdes Montes coincidió allí con su tío, el cantante José Manuel Soto, y su tía, Pilar Parejo. Por cierto, todos posaron con una rata dorada, símbolo de la serie que ya ha anunciado que rodará una segunda temporada.

Allí vimos también a la empresaria Raquel Revuelta, que acudió con su hija, Claudia y coincidió con su ex, el torero Raúl Gracia El Tato, con quien la exmodelo estuvo saliendo durante cinco años. Hace unos meses, la pareja se rompía y Raquel se dejaba ver con el presidente de Abbot España, Luis García Bahamonde.

Pero sin duda a quien más nos sorprendió ver en el photocall fue a Luis Astolfi, ex de la infanta Elena y aún hoy uno de sus mejores amigos. El jinete no se prodiga nada en todo este tipo de actos, de hecho es rarísimo verlo en cualquier evento que no tenga que ver con la hípica, pero estaba de lo más feliz y relajado en la alfombra.

El humorista Jorge Cadaval llegó con su marido, Ken Appledom, y disfrutó del estreno de la serie, que nos muestra una Sevilla en la que convivían palacios y el mayor refinamiento de la época con arrabales insalubres, donde aparecían epidemias como la peste, el auténtico protagonista de la producción de Movistar.