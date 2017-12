Luis Alfonso de Borbón, muy preocupado por la salud de su abuela

Fue la propia Carmen Franco, de 91 años, quien anunciaba con una gran entereza y con palabras muy firmes lo que le ocurría y es que lo ha asumido. “Tengo cáncer terminal, no hay tratamiento y no tengo miedo a la muerte. Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada”.