Lucía Villalón, tras su ruptura: “No me parece oportuno hablar del tema”

Todo apunta a que este 2017 iba a ser un año de lo más feliz para Lucía Villalón y Chicharito Fernández, quienes se iban a afianzar su relación en una boda. Sin embargo, en la vida no hay nada seguro y hace unas horas conocíamos la mala noticia de que la periodista y el futbolista habían puesto fin a su relación tras dos años juntos. Al no haber, por el momento, una afirmación oficial de la separación por parte de ninguno, hemos contactado con la cántabra, quien ha preferido no pronunciarse. “Sinceramente, no me parece oportuno”, ha dicho.

“No quiero hablar del tema. Ya está, lo siento”, ha continuado antes de dar por finalizada la llamada.

Apenas dos frases que demuestran que la herida de Lucía Villalón sigue abierta. Y es que lo había entre Lucía y Javier, como se llama el futbolista en realidad, parecía un amor de cuento de hadas. Casi desde que comenzaron a salir las redes sociales se convirtieron en su plataforma favorita para enseñar al mundo lo felices que eran y lo mucho que se querían.

Y han sido precisamente también las redes las que dieron las primeras pistas sobre la ruptura. Para celebrar su regreso al trabajo tras permanecer ingresada por unos problemas pulmonares, Lucía Villalón ha compartido un pequeño vídeo con el que ha querido agradecer el apoyo recibido en estos tiempos, una pequeña lista en la que no encontramos el nombre del mexicano.

Además, ha dejado de llevar el anillo de compromiso que le regaló el futbolista el pasado verano, y de su perfil ha desaparecido el hastag “#1422” que simbolizaba su relación.