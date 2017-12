Lucía Rivera: los dardos envenenados contra su padre biológico

Lucía Rivera está disfrutando como modelo con tan solo 18 años. La joven está viviendo en Madrid y ya ha desfilado para numerosas firmas de moda española. Su madre, Blanca Romero, no puede estar más orgullosa de ella y así lo demuestra con algunas imágenes en su Instagram.

Hace apenas unos años, su madre, Blanca Romero, compartía una imagen en su Instagram del padre biológico de la modelo, aunque ella siempre se ha decantado por no desvelar más información sobre él: “Al conocer a mi padre biológico, viví una escena bastante absurda. Y me di cuenta de que no me hacía falta. Le he perdonado, pero no es nada mío”, desvela Lucía Rivera a ABC.

Lucía ha confesado qué sintió en ese momento: “Los padres que abandonan a sus hijos no son padres”, confiesa a dicho medio. La joven, que está centrada en su carrera, no tiene relación con su padre biológico, aunque conoce algo sobre él: “Tuvo una hija hace poco y me gustaría verla. Si voy a Londres a trabajar, intentaré acercarme a verla”, declara.

La joven considera como padre a Cayetano Rivera, que le dio sus apellidos cuando el torero se casó en 2001 con su madre. A pesar de la separación en 2004, Lucía sigue teniendo una increíble relación con su padre adoptivo, que está deseando conocer al hijo que tendrá con Eva González el próximo año.

Además, Lucía no puede querer más a su hermano Martín, con el que comparte bonitas imágenes. No lo puede echar más de menos desde que se ha trasladado a vivir a Madrid, aunque viaja a Gijón siempre que puede para reunirse con su madre y su hermano pequeño.