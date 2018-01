Los testimonios que confirman el delicado momento de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco está atravesando uno de los momentos más delicados y tensos de su vida. Sus enfrentamientos con sus hijos y su ex marido, Antonio David Flores, no son nuevos, vienen de lejos. Pero la guerra judicial abierta con el ex guardia civil y por el que ambos se han tenido que ver las caras en varias ocasiones, ha reabierto heridas en la hija de Rocío Jurado que, sin duda, están haciendo mella en su estado anímico.

Tal y como comentamos en nuestra revista, en una edición en la que Rocío Carrasco fue portada, la jueza consideró a la hija de Rocío Jurado ‘víctima’ de Antonio David Flores, y admitió que se encontraba “al límite de sus fuerzas”.

Corroborando este testimonio, han surgido en estos días otros, algunos procedentes del propio entorno de Rocío Carrasco, que confirman la tristeza en la que estaría sumida.

Su aspecto abandonado en una de sus apariciones en el juzgado, con el tinte a medio dar, sin maquillar y el gesto muy serio, ya es, en sí, un testimonio gráfico de peso para sospechar que Rocío Carrasco podría estar al borde de una depresión que no le permitiría tener ni siquiera energía para arreglarse.

El último documento gráfico que hilaría con esta idea, lo pudimos obtener de su última aparición publica, cuando acudió al estreno del musical-homenaje a Rocío Jurado. Rocío Carrasco no pudo contener las lágrimas al escuchar a Anabel Dueñas cantar ‘Como yo te amo’. Esta sería una muestra más de que la sensibilidad de Rocío Carrasco está a flor de piel.

Además, una persona tan cercana a la hija de la Jurado, como es Terelu Campos, rompió hace pocos días su silencio respecto a la vida de su ‘hermana pequeña’, para confirmar que Rocío Carrasco está en este momento necesitada de cariño. Parece que las duras críticas que siempre recibe por parte de los miembros de su familia con los que se mantiene enfrentada, así como de su ex y de los medios de comunicación, que tienen una imagen fría de ella, estaría afectando mucho a Rocío Carrasco.

Mila Ximénez, fue otra de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que, junto con Terelu, confirmó la tristeza de Rocío Carrasco: “La he visto muy muy desmejorada, sin brillo ni vida en los ojos”, dijo.