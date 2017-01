Los sorprendentes secretos de estilo de Donald Trump

El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un hombre lleno de misterios y uno de los más grandes es su cabello. Es imposible ver al magnate y no fijarse en su decolorada melena, pues su particular peinado que se ha convertido en una de sus grandes características.

Durante los últimos meses se ha hablado mucho sobre su look capilar y se ha llegado a especular sobre si se trata realmente de su cabello o es un peluquín. Si bien es cierto que Donald nunca se ha pronunciado al respecto, la que fuera su peluquera ha dejado atrás el anonimato para sacar de dudas al mundo.

Amy Lasch, quien fuera su estilista durante el reality ‘The Apprentice’, ha asegura que se trata de una melena cien por cien real y que es el propio Donald Trump quien la cuida. “Lo hace él mismo. Y es su pelo real, no lleva ni implantes ni peluca”, aseguró, “tiene el pelo muy largo y se lo peina de delante hacia atrás”. Y si esto sorprende, más aún lo hace el hecho de saber que el millonario lleva años sin pisar una peluquería y que son su mujer o su hija quien se encargan del peinado.

“Cuando le miraba la parte de atrás de la cabeza podía asegurar que no se lo corta un peluquero. Daba miedo. Está cortado en una línea recta. Y el color es inconsistente, no está bien hecho. Le han coloreado las puntas, pero no han hecho bien el color por debajo”. Y tan segura está de que no es un trabajo profesional que llegó a afirmar que “Es alguien de su círculo íntimo quien le corta y le tiñe el pelo. Su mujer o quizás su hija”.

Durante la campaña electoral el peinado ya ocupó muchos titulares y cuando visitó el programa ‘The tonight show’ dirigido por Jimmy Fallon, el presentador no pudo evitar pedirle permiso para tocarle el pelo y determinar si llevaba o no peluca.

En el año 2011 Donald explicó en una entrevista cómo era su rutina matutina, “lo que hago es lavarme el pelo con H&S y no me lo seco nunca. Lo dejo secar solo, lo que tarda una hora más o menos. Mientras tanto leo periódicos y cosas”, algo que seguramente cambiará durante su próximo cargo, pues tendrá menos tiempo libre, tal y como aseguró en otra entrevista en el 2015.

“Probablemente me peinaría el pelo hacia atrás porque, ya que es muy difícil de peinar, no tendría tiempo y es que, si estuviera en la Casa Blanca, tendría mucho trabajo”.

¿Cumplirá con sus palabras y nos sorprenderá con un nuevo look?