Los solteros de oro más cotizados del 2018

Desde su ruptura, a David Bustamante y a Paula Echevarría les cuelgan la etiqueta de solteros. El cantante y la actriz vuelven a estar sin pareja, después de más de 12 años de relación. Sin pretendientes a la vista, la expareja tiene ganas de pasar página y quién sabe si en 2018 el amor vuelve a llamar a sus puertas.

Recientemente, Pablo López ha puesto punto final a su relación con Laura Devesa, su novia desde hace diez años. De esta forma, el coach de ‘La Voz’ vuelve a estar soltero y por el momento no tiene a quien dedicarle sus canciones.

Al igual que Pablo, su compañera de concurso Malú también ha vuelto a la soltería. La cantante rompió a finales de este año con Gonzalo Miró, con el que ha estado estos tres últimos años. Ahora la artista está centrada en su música.

Quien también ha vuelto a quedarse compuesto y sin novia es Miguel Ángel Silvestre. El actor estrenaba relación el pasado verano con Albania Sagarra, pero fue la joven quien compartió la triste noticia de su ruptura hace tan solo unas semanas a través de un vídeo. Ahora el protagonista de ‘Sense 8’ está disfrutando de su soltería al otro lado del charco, donde se encuentra trabajando.

También el actor Mario Casas sigue estando soltero. Desde que finalizara su noviazgo con Berta Vázquez, hace más de un año, al joven no se le ha relacionado con ninguna otra mujer. El catalán está disfrutando del tiempo, que el trabajo le permite, con sus amigos y sus hermanos.

Parece que está de moda estar soltero entre nuestros actores. Álex González no ha tenido suerte y su última relación con Carmen Jordá no llegó a buen puerto. El madrileño no se considera muy exigente en el terreno del amor, por eso sigue confiando en encontrar a la mujer de su vida.

Terelu lleva mucho tiempo sin una pareja estable. La colaboradora de televisión no quiere volver a tener un compromiso serio y formal, como el que tuvo con José Valenciano, su última pareja conocida hasta la fecha. La hija de María Teresa Campos ha conseguido ser feliz sin pareja y no está entre sus planes de este año volver a enamorarse.

Tamara Falcó no quiere oír hablar de novios y lo que tiene son solo amigos. A la socialité no le da ninguna envidia que su madre, su padre y su hermana pequeña, Ana Boyer estén enamorados, ni tampoco le importa no poder compartir con ellos este bonito sentimiento.

Desde que rompiera con Mar Torres-Fontes, a Froilán se le ha relacionado ya con la hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz o con Almudena Lapique, sobrina de Cari Lapique. El sobrino del rey Felipe VI está disfrutando por todo lo alto de volver a estar sin compromiso.

A Bibiana Fernández le encanta no tener que dar explicaciones a nadie. La exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’ lleva muchos años soltera y por el momento quiere seguir así, porque el amor no la ha vuelto a sorprender.

La que tampoco quiere saber nada del sexo opuesto es Isabel Pantoja. La tonadillera parece no tiene tiempo para compartirlo en pareja y por eso prefiere disfrutarlo acompañada de su familia.